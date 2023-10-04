В Минобрнауки заявили о небольшом снижении среднего балла абитуриентов

В России в 2023 году несколько снизился средний балл зачисленных в вузы абитуриентов, сообщил 4 октября замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Своими сведениями он поделился на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

"Средний балл предварительно на программы бакалавриата и специалитета примерно такой же, как в предыдущем году. В 2022 году он составлял 71,1, в этом году — 70,38 на бюджетные места", — цитирует чиновника ТАСС.

По сообщению Афанасьева, бюджетные места в российских вузах оказались заполнены на 99,6 %. Без учета аспирантуры оказались зачислены свыше 548 тысяч поступавших, на платные места поступили более 443 тысяч человек. Правом на квоту для участников СВО и их детей при поступлении в вузы воспользовались 8,6 тысячи человек.

В августе Смольный сообщил о зачислении на бюджет в петербургские вузы 29 тысяч абитуриентов.

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