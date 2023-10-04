"Новые люди" предложили уменьшить штрафы предпринимателям

Члены фракции "Новые люди" в Госдуме внесли на рассмотрение коллег законопроект о смягчении наказаний для предпринимателей по 17 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Также парламентарии предложили отменить наказание в виде приостановки деятельности индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

"Предлагается снизить в два раза размер административных штрафов за правонарушения в области предпринимательской деятельности по 17 статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также исключить наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы сослались на существование повышенной административной нагрузки на бизнес. Также они указали со ссылкой на Верховный суд, что в 2022 году по предлагаемым ими к смягчению статьям КоАП на предпринимателей налагались максимальные по размерам штрафы.

В сентябре "новые люди" сообщили, что направили в правительство новую редакцию законопроекта о запрете преследования за лайки в соцсетях.

Фото: ЗАКС.Ру