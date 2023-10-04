Фемактивистку Лелю Нордик оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикации в Telegram-канале

Кировский районный суд Петербурга 3 октября оштрафовал активистку Лелю Нордик на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской метки в Telegram-канале пацифистского фем-движения "Феминистское антивоенное сопротивление"* (ч.4 ст.19.34 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов города.

Поводом для составления протокола стала публикация от 12 апреля, в которой говорилось об экстрадиции фигуранта уголовного дела о дискредитации армии Алексея Москалева в Россию. В тексте отсутствовало упоминание о статусе иноагента. "Феминистское антивоенное сопротивление"* внесено в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года.

Сама Нордик находится за пределами России.

Напомним, весной 2022 года Нордик и группу других петербургских активистов пытались привлечь к ответственности по уголовному делу о лжеминировании, однако позже дело в отношении них прекратили из-за непричастности к преступлению.

*Минюст внес "Феминистское антивоенное сопротивление" в реестр иноагентов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру