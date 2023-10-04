Суд в Грозном зарегистрировал уголовное дело в отношении Журавеля

Висаитовский суд Грозного зарегистрировал уголовное дело в отношении 19-летнего волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Заседание по делу назначено на понедельник, 9 октября.

Согласно материалам на сайте суда, молодому человеку вменяется оскорбление чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По версии следствия, 19 мая Журавель выложил в интернет видеозапись сожжения Корана близ мечети в Волгограде. Расследованием дела занялись чеченские силовики, волгоградца после задержания передали им.

В августе Журавель сообщил, что был избит в СИЗО сыном главы Чечни 15-летним Адамом Кадыровым. Спустя месяц Рамзан Кадыров опубликовал короткую запись избиения, выразив при этом поддержку действиям подростка.

Позже прокомментировать видеозапись попросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. "Не хочу", — ответил он.

Фото: ЗАКС.Ру