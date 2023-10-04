Кара-Мурза* сообщил, что его изолируют от заключенных в колонии

Администрация омской колонии № 6 планирует отправить Владимира Кара-Мурзу* в помещение камерного типа (ПКТ) после того, как он выйдет из штрафного изолятора (ШИЗО), сообщил оппозиционер в своем письме. Текст послания опубликован в Telegram-канале политика.

"Про ИК-6 ничего интересного сказать не могу, поскольку я её не видел: сразу по прибытии меня отправили в ШИЗО, где с тех пор и нахожусь. Дальше по плану — одиночная камера в ПКТ, то есть во внутрилагерной тюрьме", — говорится в письме. По утверждению политика, один из сотрудников колонии объяснил это опасениями, что он "тут людей своими взглядами перезаражает".

Кара-Мурза* также рассказал, что ехал по этапу в Омск отдельно от других осужденных и не соприкасался с ними.

Сейчас Кара-Мурза* находится в ШИЗО, куда был повторно направлен в конце сентября. В апреле Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии по делу о госизмене, распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (соответственно, ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ).

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*