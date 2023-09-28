Администрация омской колонии повторно отправила Кара-Мурзу* в ШИЗО

Политик Владимир Кара-Мурза* был во второй раз отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии строгого режима № 6 в Омске, рассказала его супруга в соцсетях. По ее словам, оппозиционера отправили в изолятор на 15 суток.

"Володя не успел выйти из ШИЗО — и ему накинули еще 15 суток", — написала жена Кара-Мурзы* Евгения 28 сентября. Что именно послужило причиной для применения этой меры, она не уточнила.

В первый раз политик оказался в ШИЗО сразу после прибытия в колонию. "Сейчас я в ШИЗО (да-да, все традиционно) — мне его выписали еще в СИЗО-1 Омска, а здесь отправили досиживать", — писал он тогда адвокату Марии Эйсмонт.

В апреле Мосгорсуд признал Кара-Мурзу* виновным в госизмене, распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (соответственно, ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ) и приговорил его к 25 годам колонии. В июле Первый кассационный суд общей юрисдикции Москвы признал законным вынесенное решение. Позже, в начале сентября, политика этапировали из столичного СИЗО "Водник" к месту отбывания наказания.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*