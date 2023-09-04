Адвокат сообщил об этапировании Кара-Мурзы* из СИЗО в Москве

Политик Владимир Кара-Мурза* утром 4 сентября был этапирован в неизвестном направлении из СИЗО-5 "Водник" в Москве, заявил его адвокат Вадим Прохоров. Как следует из слов юриста, местоположение его подзащитного сейчас неизвестно.

"Куда — пока не знаем, пытаемся выяснить. Как стало известно адвокатам Анне Ставицкой и Марии Эйсмонт, сегодня утром Владимира Кара-Мурзу* этапировали в колонию — не дожидаясь рассмотрения кассационной жалобы на приговор", — написал Прохоров в соцсетях. Он также пожелал сил осужденному политику и пообещал продолжать бороться за его освобождение.

В апреле суд в Москве приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по статьям о госизмене, распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (соответственно ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ). Помимо этого, ему запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет и оштрафовали его на 400 тысяч рублей. В июле кассационная инстанция оставила приговор без изменений.

Адвокат Прохоров покинул Россию из-за поступавших угроз, это произошло незадолго до оглашения приговора Кара-Мурзе*.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*