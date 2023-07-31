Суд признал законным 25-летний приговор Владимиру Кара-Мурзе*

Первый кассационный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений приговор политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе*, который отбывает 25-летний срок. Об этом сообщает "Коммерсант".

Заседание объявили закрытым, журналистов пустили только на оглашение решения. Кара-Мурзу* признали виновным в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК), сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК) и государственной измене (ст. 275 УК). Закрытым был весь его процесс.

Мосгорсуд вынес приговор в апреле. Тогда же страну покинул адвокат политика Вадим Прохоров, рассказавший об угрозах уголовного преследования со стороны силовиков.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*