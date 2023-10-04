"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы между Петербургом и египетскими курортами

Компания "Аэрофлот" объявила 4 октября о предстоящем возобновлении регулярных авиаперелетов из Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Первые рейсы стартуют уже в конце октября.

"Прямые рейсы из аэропорта Пулково в Хургаду стартуют 29 октября, в Шарм-эль-Шейх — 1 ноября", — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Полеты на египетские курорты будут выполняться дважды в неделю бортами Airbus A330.

"Аэрофлот" стал выполнять собственные рейсы из Пулково в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в конце 2021 года. В сообщении компании отмечается, что эти направления пользуются особой популярностью в осенне-зимний период.

Ранее Пулково сообщило, что на 25 % сократит время предполетного обслуживания пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру