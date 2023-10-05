В Петербурге появились электросамокаты со шлемами

Сервис аренды самокатов Whosh представь для петербуржцев самокаты со шлемами, об этом 4 октября сообщили в пресс-службе компании.

Электросамокаты со шлемами появились не только в Петербурге, но и в Москве и Алма-Ате. Средство защиты крепится к транспорту и регулируется под любую голову. На данный момент надевать шлем необязательно.

Уточняется, что дезинфекция будет проходить во время технической проверки электросамокатов.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин ("ЛДПР") считает, что в городе надо полностью запретить электросамокаты, пока вопрос регулирования не решится окончательно. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру