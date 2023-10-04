Депутат самокату не рад

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.РуПетербургские депутаты вернулись к активному обсуждению регулирования аренды электросамокатов. На заседании 4 октября разговоры шли с двух позиций: полного запрета, как предложил вице-спикер ЗакСа Павел Иткин, и ужесточения требований к водителям средств индивидуальной мобильности. Последнюю идею пока формулируют в виде письма к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Проблему участившихся происшествий с участием арендованных электросамокатов обсуждают в Законодательном собрании Петербурга с лета 2019 года. Основные предложения по корректировке законодательства в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) с тех пор сильно не изменились. Периодически звучат идеи ограничить максимальную скорость в определенных местах, запретить кататься несовершеннолетним, а также вовсе загнать самокатчиков в специально отведенные места для катания. Несмотря на давние разговоры о самокатах, существенно для кикшеринга ничего не меняется, однако количество СИМ из года в год растет. Сейчас на улицах свыше 32 тысяч арендных самокатов. Годом ранее - всего 21 тысяча.

Фронтменом борьбы с кикшеринговыми компаниями можно назвать депутата Алексея Цивилева ("Единая Россия"), председателя профильной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Заксобрании. На пленарном заседании 4 октября Цивилев представлял коллегам проект обращения к главе правительства Михаилу Мишустину, которое касалось ужесточения требований к водителям СИМ.

В документе описаны три меры регулирования, подготовленные петербургским Следкомом. В частности, предлагается установить запрет на использование СИМ несовершеннолетними вне специально оборудованных площадок, запретить пользоваться электросамокатами на тратуарах среди пешеходов, а также прописать в правилах дорожного движения запрет на управление СИМ в состоянии аффекта. К последнему решили отнести алкогольное, наркотическое или иное опьянение, а также воздействием препаратов, которые ухудшают реакцию и внимание. С докладом перед депутатами также выступил представитель автора разработанных предложений - исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков.

Еще в проекте письма к Мишустину предлагается разработать систему учета СИМ и ввести обязательное страхование владельцев и лиц, управляющих таким средством передвижения.

Также приведена статистика, подготовленная в МВД, согласно которой за шесть месяцев 2023 года по стране насчитали 12 смертей в результате происшествий со средствами индивидуальной мобильности. Травмировались более тысячи человек, причем чуть меньше половины из них - дети до 16 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число происшествий выросло на 181%. Примерно на столько же увеличилось и количество летальных исходов.

Депутат Борис Вишневский ("Яблоко") поинтересовался у Цивилева, почему в обращении не говорится об аппаратном ограничении скорости. Ему ответили, что это практически невозможно реализовать, хотя ограничение необходимо.

- Чем измерить эти ограничения? Даже с 250 Ваттами можно ездить 40 км/ч. Ездят и 80 км/ч. Она программируется элементарно. Если мы вводим какие-то запреты, мы должны понимать, как они будут соблюдаться. Я согласен, что надо снижать. Я согласен, что 15 км/ч - это максимальная скорость на тротуарах, но мы в обращении к Мишустину должны выдерживать "петербургский стиль" - это нужно требовать и просить то, что может быть осуществлено в рамках закона, - рассказал Цивилев.

С более радикальным предложением к Цивилеву обратился вице-спикер ЗакСа Павел Иткин (ЛДПР). Он озвучил идею вовсе запретить кикшеринг, пока депутаты и чиновники не доработают законодательство в этой сфере. Утром перед началом заседания в базе законопроектов появился соответствующий документ под авторством Иткина. В нем предлагается установить мораторий на аренду электросамокатов с января 2024 года по январь 2027 года.

- Вы же знаете, что за такими бизнесами, которые еще и не платят в нашу городскую казну налоги, у них есть определенные "козыря". Вот если вы, партия ЛДПР, сможете их преодолеть, то мы, конечно, вас полностью поддержим. Пока мы за то, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и предлагаем конкретные меры, - ответил Цивилев.

Слово взял депутат Михаил Амосов, который заявил, что поддержит проект постановления, но отметил необходимость создания развитой транспортной инфраструктуры для велосипедов и электросамокатов. Кроме того, он не совсем разделяет ограничение по возрасту, с учетом возможности водить мопед с 16 лет. Еще Амосов предложил прописать положение об обязательном ношении шлемов, как это сделано за рубежом. Также парламентарий упомянул чрезмерную частоту обращений к Мишустину.

- Я предлагаю сделать некоторые дополнения, ну в частности, я считаю, что все обращения к председателю правительства Мишустину должны сопровождаться дополнением в названии "по вопросу…", потому что мы плодим огромное количество этих документов, они все однотипные. Мне кажется, это должно быть нашим стандартом работы, - отметил Амосов.

Также с критикой обращения к Мишустину выступил депутат Александр Рассудов (КПРФ). Он уверен, что водитель СИМ, для которого не предполагается какое-либо водительское удостоверение, не будет интересен сотрудникам ГИБДД.

- Мы не пытаемся ввести какое-то простое разумное регулирование, а пытаемся решить проблему запретительными мерами, при чем часть запретительных мер в жизни, на практике, к сожалению, работать не будет, как решение перхоти гильотиной. Один в один. <...> Давайте вспомним свой пубертатный возраст. Хоть когда-то нам это запрещало? Наоборот, мы делали ровно то, что нам запрещали родители, мы выезжали на велосипедах на улично-дорожную сеть, шли на болото и так далее, - заявил Рассудов.

Общие настроение в петербургском парламенте склоняются скорее к негативной оценке кикшеринга. Большинство депутатов признают, что отрасль популярна у горожан и активно развивается, однако ужесточать контроль за деятельностью к сервисам аренды СИМ необходимо. Председатель парламента Александр Бельский в конце сентября писал в своем Telegram-канале, что полностью запрещать использование электросамокатов не собираются. После заседания 4 октября он повторил этот тезис, но с оговоркой.

- Я считаю, что мы должны в этом направлении работать и дойти до конца. Оно [отношение к запрету] может измениться, когда мне будет понятно, что, действительно, эти меры неэффективны, те, которые мы предпринимаем. На сегодняшний момент мне кажется, что это средство передвижение достаточно удобное, - рассказал Бельский журналистам.

Ранее в Законодательном собрании подготовили законопроект, в котором прописаны требования к парковкам электросамокатов, которые должны будут контролировать чиновники Смольного. Правительство, согласно тексту законопроекта, также будет определять разрешенные места для парковки СИМ. Еще в документе упомянуто создание системы учета таких средств передвижения. Из бюджета парламента на законопроектные работы по теме самокатов в июне потратили 213 тысяч рублей.

















Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру