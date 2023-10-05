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Новости 10:38

Суд назначил директору уральского издания 110 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Суд назначил директору уральского издания 110 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 110 тысяч рублей директора уральского издания "Вечерние ведомости" Гузель Аиткулову по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), об этом 5 октября пишут журналисты издания.

Поводом для суда стали публикации в Telegram-канале. Судья перед вынесением постановления отказала защите в проведении лингвистической экспертизы постов.

Напомним, 2 октября журналисты "Вечерних ведомостей" рассказали, что прокуратура Свердловской области начала проверку в отношении издания.

Фото: ЗАКС.Ру


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