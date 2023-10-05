Суд назначил директору уральского издания 110 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 110 тысяч рублей директора уральского издания "Вечерние ведомости" Гузель Аиткулову по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), об этом 5 октября пишут журналисты издания.

Поводом для суда стали публикации в Telegram-канале. Судья перед вынесением постановления отказала защите в проведении лингвистической экспертизы постов.

Напомним, 2 октября журналисты "Вечерних ведомостей" рассказали, что прокуратура Свердловской области начала проверку в отношении издания.

Фото: ЗАКС.Ру