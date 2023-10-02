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Новости 15:55

В Екатеринбурге прокуратура проверит местное издание на экстремизм

фото ЗакС политика В Екатеринбурге прокуратура проверит местное издание на экстремизм

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в отношении местного издания "Вечерние ведомости", рассказали сами журналисты 2 октября  в своем Telegram-канале. Согласно опубликованной информации, СМИ будут проверять на предмет распространения экстремистских материалов.

Основанием для проверки стали штрафы по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), ранее назначенные учредителю газеты ООО "Техноторг". Решение по одному из них еще не вступило в законную силу, отметили журналисты.

"Какая связь между "дискредитацией" (отметим, что штрафы были назначены за публикации, которые были до появления соответствующих статей в российском законодательстве — не говоря о том, что они вообще не были размещены на сайте издания) и экстремизмом, в решении не указывается", — говорится в сообщении редакции.

Кроме того, прокуратура вызвала для дачи объяснений директора издания Гузель Аиткулову. Дата и время встречи совпадают с датой и временем судебного заседания по делу о дискредитации армии в отношении "Вечерних ведомостей", говорится в посте.

В июне прошлого года "Вечерние ведомости" были дважды оштрафованы на сумму в размере 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. В минувшем сентябре издание получило еще один штраф, на этот раз с него взыскали 245 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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