Из-за "дискредитации армии" уральскую газету "Вечерние ведомости" оштрафовали на 200 тысяч рублей

Суд в Екатеринбурге счел, что 54 публикации регионального издания "Вечерние ведомости" о военной спецоперации на Украине дискредитируют Вооруженные силы, и оштрафовал газету на 200 тысяч рублей. Об этом пишет издание It's My City.

Это уже второй протокол, составленный по статье 20.3.3 КоАП в отношении газеты. В начале месяца редакцию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Тогда силовикам не понравился пост, опубликованный от ее лица в социальных сетях и содержавший фотографии стикеров, которые выполнил художник Леонид Черный.

Директор "Вечерних ведомостей" Гузель Аиткулова полагает, что силовики заняты сведением счетов с журналистами.