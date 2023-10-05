С 6 октября Петербург перейдет на регулярное отопление

В Петербурге с 6 октября официально начнется отопительный сезон, об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

С 6 октября все теплоснабжающие организации и исполнители коммунальных услуг по отоплению должны будут перейти на регулярное отопление всех многоквартирных домов и городских зданий.

Решение о переходе на регулярное отопление было принято из-за прогнозов метеорологов о похолодании в Петербурге в ближайшие дни.

Напомним, что со 2 октября в городе началось периодическое протапливание. Тепло дали в детские сады, школы и другие организации образования и здравоохранения.

Фото: ЗАКС.Ру