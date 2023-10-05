Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга 5 октября оштрафовал рэпера Мирона Федорова*, известного как Oxxxymiron*, на 40 тысяч рублей за непредставление сведений, которые должен направлять иноагент (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда.

Ранее Федорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях "ВКонтакте".

Напомним, Минюст присвоил исполнителю статус иностранного агента в октябре 2022 года.

*Минюст внес Мирона Федорова в единый реестр иностранных агентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру