ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:12

Градозащитники рассказали об отчислении из СПбГУ защитника дома Басевича

фото ЗакС политика Градозащитники рассказали об отчислении из СПбГУ защитника дома Басевича

Защитник дома Басевича Кирилл Каверин был отчислен со второго курса факультета политологии СПбГУ, сообщили 5 октября в Градозащитном пресс-центре. Активисты связывают это с его арестом, произошедшим после попытки студента прорваться в здание во время демонтажных работ в минувшем мае.

"Приказ об отчислении подписан первым проректором по молодежной политике А. В. Бабичем. В качестве оснований указаны письмо ГУ МВД, служебная записка, письмо Министерства науки. Причина — привлечение к административной ответственности", — рассказали градозащитники.

Как уточнили в пресс-центре, Каверин был отчислен без права восстановления. Сам активист поведал, что направлял Бабичу просьбу предоставить письма, на основании которых вуз принял решение, но ответа не получил.

В конце мая четыре активиста попытались прорваться на территорию дома Басевича на Большой Пушкарской улице во время демонтажных работ. Их задержали сотрудники компании, выполнявшей работы, и передали в руки полиции. На троих из них составили протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), после чего Петроградский районный суд назначил им административные аресты. Двое получили по 14 суток, Каверину назначили 12 суток ареста.

Фото: Градозащитный пресс-центр


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама