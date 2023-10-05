Градозащитники рассказали об отчислении из СПбГУ защитника дома Басевича

Защитник дома Басевича Кирилл Каверин был отчислен со второго курса факультета политологии СПбГУ, сообщили 5 октября в Градозащитном пресс-центре. Активисты связывают это с его арестом, произошедшим после попытки студента прорваться в здание во время демонтажных работ в минувшем мае.

"Приказ об отчислении подписан первым проректором по молодежной политике А. В. Бабичем. В качестве оснований указаны письмо ГУ МВД, служебная записка, письмо Министерства науки. Причина — привлечение к административной ответственности", — рассказали градозащитники.

Как уточнили в пресс-центре, Каверин был отчислен без права восстановления. Сам активист поведал, что направлял Бабичу просьбу предоставить письма, на основании которых вуз принял решение, но ответа не получил.

В конце мая четыре активиста попытались прорваться на территорию дома Басевича на Большой Пушкарской улице во время демонтажных работ. Их задержали сотрудники компании, выполнявшей работы, и передали в руки полиции. На троих из них составили протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), после чего Петроградский районный суд назначил им административные аресты. Двое получили по 14 суток, Каверину назначили 12 суток ареста.

Фото: Градозащитный пресс-центр