Петербуржец получил условный срок за высказывания в интернете

Петроградский районный суд огласил 5 октября приговор Василию Рябинину по делу о возбуждении ненависти в интернете (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, горожанину назначили условный срок и выпустили на свободу.

Как установил суд, в течение почти месяца с конца декабря 2021 года Рябинин писал во "ВКонтакте" комментарии с негативными высказываниями в адрес силовиков и чиновников. Среди прочего, тексты содержали угрозы применения насилия и призывы к действиям против представителе власти, уточнили в судебной пресс-службе.

О задержании Рябинина стало известно утром 12 июля, в тот же день Петроградский суд отправил его под стражу.

Подсудимый вину признал. В качестве наказания ему назначили три года условного срока с трехлетним испытательным сроком. Рябинин был освобожден из зала суда.

Фото: ЗАКС.Ру