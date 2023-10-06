Кабмин восстановил топливный демпфер с начала октября

Российское правительство объявило 6 октября о возобновлении с начала месяца топливного демпфера. Решение было принято для стабилизации внутреннего топливного рынка.

"Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке", — сообщили в кабмине.

Подобная мера призвана создать экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом и сдержать рост оптовых цен на бирже.

Также правительство увеличило для нефтяников долю продажи дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Для бензина она выросла с 13 до 15 %, для дизеля — с 9,5 до 12,5 %. Предполагается, что это позволит независимым АЗС приобретать топливо по рыночным ценам и тем самым уменьшит риски монопольного ценообразования.

В целях помешать серому экспорту топлива после снятия действующих ограничений вводится заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тысяч рублей за тонну для перекупщиков. При этом снимаются ограничения на экспорт через морские порты дизтоплива, поставляемого трубопроводным транспортом. При этом выставляется условие о поставке не менее 50 % произведенного топлива на внутренний рынок.

О возможности снятия запрета на экспорт топлива стало известно на неделе. Причиной подобного решения называлось переполнение хранилищ "Транснефти".

Фото: ЗАКС.Ру