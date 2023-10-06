РКН составил протокол на певицу Максакову* за отсутствие плашки иноагента

Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс*, следует из базы столичных судов. Протокол на деятельницу культуры составил Роскомнадзор за распространение материалов без сообщения о статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Какие именно публикации вызвали внимание Роскомнадзора, неизвестно. Дело было зарегистрировано в четверг, 5 октября. Дата заседания пока не назначена.

Максакова-Игенбергс* оказалась внесена в реестр иностранных агентов в начале мая этого года. Подобное решение в Минюсте объяснили тем, что певица якобы призывала к свержению российской власти и призывала предоставлять вооружение Украине, а заодно распространяла материалы иноагентов.

Певица находится вне пределов России.

*Минюст внес Марию Максакову-Игенбергс в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру