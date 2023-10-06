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Новости 13:37

Смольный хочет продлить поддержку семей участников СВО до конца 2024 года

фото ЗакС политика Смольный хочет продлить поддержку семей участников СВО до конца 2024 года

Комитет по образованию Петербурга подготовил проект постановления об изменении документа о дополнительных мерах поддержки семей участников спецоперации. Бумага опубликована в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Ведомство предлагает продлить до конца 2024 года ряд мер поддержки. В частности, в документе идет речь о компенсации питания в школах и бесплатном проезде на общественном и железнодорожном транспорте детей участников СВО. 

Также документом уточняется процедура получения разрешения на бесплатный проезд. Судя по проекту постановления, решение по этому вопросу будет принимать ГКУ "Организатор перевозок". 

Напомним, сейчас эти меры поддержки действуют до конца 2023 года. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что комитет по социальной политике получил 3 млрд рублей из бюджета города для поддержки участников СВО и их семей. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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