ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:12

Депутаты ЗакСа хотят ввести обязательное информирование об изменении маршрутов автобусов

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа хотят ввести обязательное информирование об изменении маршрутов автобусов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили законопроект об изменении норм по наземному пассажирскому транспорту. Документ опубликован на сайте парламента. Его авторами указаны три депутата: лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов и представители "Единой России" Всеволод Беликов с Алексеем Цивилёвым.

Они предложили обязать оповещать петербуржцев об изменении маршрутов общественного транспорта в СМИ, интернете и через объявления в самом транспорте. Отвечать за это должен уполномоченный орган, следует из документа.

По мнению депутатов, многие жители города не знают об изменениях маршрутов. При этом такие корректировки происходят регулярно, отмечают парламентарии в материалах к законопроекту:

"Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге на постоянной основе проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также производится текущий ремонт улично-дорожной сети, в связи с чем уполномоченный орган временно изменяет маршруты регулярных перевозок. Вместе с тем многие граждане, использующие для передвижения пассажирский маршрутный транспорт общего пользования, не обладают оперативной и актуальной информацией о временном изменении маршрутов регулярных перевозок".

Напомним, ранее депутаты предложили обязать сервисы с кино и музыкой заранее оповещать людей о снятии денег за платную подписку. Парламентарии аргументировали это тем, что граждане могут не замечать списаний с карт. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама