В Кремле прокомментировали возможность отзыва ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Возможный отзыв Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает, что Россия намерена заняться их проведением, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 октября. Вопрос об этом ему задали журналисты по итогам выступления главы государства на дискуссионном клубе "Валдай" в четверг.

По словам Пескова, президент Владимир Путин "прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто".

"Чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать, что и заявил [спикер Госдумы Вячеслав] Володин. То есть это не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Утром в пятницу Володин сообщил в своем Telegram-канале о намерении рассмотреть вопрос отзыва ратификации ДВЗЯИ на заседании Совета Госдумы. По мысли депутата, выход России из договора стал бы "зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор".

Фото: ЗАКС.Ру