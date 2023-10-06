Володин пообещал обсудить отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал 6 октября на прошедшее накануне выступление президента Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай". Вслед за главой государства он заговорил о возможности отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как написал в своем Telegram-канале Володин, сейчас ситуация в мире изменилась из-за противодействия России стран Запада. В связи с этим предстает актуальным вопрос выхода из ДВЗЯИ, полагает он.

Вопрос выхода из договора будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Госдумы, поведал Володин. "Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", — поделился соображениями он.

Ранее Путин заявил о том, что "теоретически можно отозвать ратификацию [ДВЗЯИ], если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно" [цитата по ТАСС].

В своем выступлении президент также говорил об успешном испытании крылатой ракеты "Буревестник" и о том, что с начала года контракт с Минобороны подписали 350 тысяч человек. Помимо этого он заявил об осколках гранат в телах погибших при крушении самолета, принадлежавшего предпринимателю Евгению Пригожину.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина