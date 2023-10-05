С января контракт с Минобороны подписали 350 тысяч человек, заявил Путин

С начала года контракт о службе в российской армии заключили около 350 тысяч человек, заявил 5 октября президент Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай". При этом он отдельно озвучил цифры по контрактникам и участникам добровольческих формирований.

"На сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с Министерством обороны, и еще примерно пять тысяч, больше даже, так называемых добровольцев", — приводит слова Путина ТАСС.

Говоря о военнослужащих, глава государства уточнил, что "они все добровольцы", но между ними имеется некая разница, в том числе в сроке заключаемого контракта. При этом Путин счел озвученные цифры показателем доверия к государству со стороны граждан.

"В целом это уже где-то около 350 тысяч [человек], а в этом — и проявление доверия людей к политике Российского государства", — заключил он.

Ранее о 335 тысячах контрактников говорил глава Минобороны Сергей Шойгу. За неделю перед этим зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев называл цифру 325 тысяч человек.

В четверг стало известно об увеличении размера единовременных выплат контрактникам из Ленобласти. Если прежде им полагалось по 300 тысяч рублей при заключении договора, то теперь — по 505 тысяч рублей.

Фото: Минобороны / "ВКонтакте"