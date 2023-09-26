Медведев озвучил обновленные данные по количеству принятых на службу контрактников

С начала 2023 года на службу в Вооруженные силы по контракту записались более 325 тысяч человек, сообщил 26 сентября замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Заявление прозвучало на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками.

"С момента отсчета, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек", — приводит слова чиновника РИА "Новости".

Медведев также рассказал о своей поездке на полигон для подготовки контрактников в ДНР. Он выразил благодарность Минобороны "за качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих", в том числе за подготовку слаживания бойцов и заботу об их дисциплине. "Хочу также выразить благодарность всем, кто обеспечивал организацию этой поездки в зону проведения СВО", — добавил он.

В середине сентября президент Владимир Путин говорил о том, что с начала года на службу по контракту записались 300 тысяч человек. В начале месяца Медведев говорил о 280 тысячах добровольцев.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"