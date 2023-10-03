Генштаб не планирует проводить дополнительную мобилизацию, утверждает Шойгу

У Генерального штаба России нет планов по проведению дополнительной мобилизации в стране, заявил 3 октября глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с армейским руководством. По его словам, сейчас подразделения располагают необходимым для нужд СВО количеством военнослужащих.

"В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции", — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны.

Согласно заявлению министра, с начала года на службу по контракту и в добровольческие формирования поступило свыше 335 тысяч желающих. Из них более 50 тысяч человек заключили контракты в сентябре.

На прошлой неделе об отсутствии планов проводить мобилизацию говорил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский. Перед этим замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев утверждал, что с января в Вооруженные силы записались более 325 тысяч контрактников.

Фото: Telegram-канал Минобороны России