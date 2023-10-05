Контрактникам из Ленобласти увеличили единовременные выплаты из бюджета

Правительство Ленобласти с начала месяца увеличило в 1,7 раза размер единовременных выплат контрактникам при записи в армию. Постановление об этом подписал губернатор Александр Дрозденко.

Размер выплаты вырос с 300 тысяч до 505 тысяч рублей. "С учетом федеральной выплаты в 195 тысяч рублей, заключившие контракт получат единовременно 700 тысяч", — резюмировали в пресс-службе регионального правительства.

По словам Дрозденко, сейчас в области действует около 60 мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, причем список их постоянно расширяется. В этом помогают встречи чиновников с родственниками военнослужащих, уточнил он, не преминув упомянуть о личном участии в подобных мероприятиях.

В четверг в Тихвине простились с бывшим работником местного завода "ИКЕА Индастри", отправившимся на СВО "из идеологических соображений". Также в четверг вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о данном Минобрнауки поручении проработать расширение квот для приема в вузы для участников спецоперации.

Фото: ЗАКС.Ру