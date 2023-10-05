Чернышенко поручил проработать расширение квот на поступление в вузы для участников СВО

Минобрнауки займется вопросом расширения квот на поступление в вузы для участников СВО и их детей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Заявление прозвучало в ходе поездки чиновника в Адыгею.

Выступая на открытии нового филиала фонда "Защитники отечества" в республике, Чернышенко упомянул о мерах поддержки абитуриентов из числа участников спецоперации и их детей. По его словам, минувшим летом 8,5 тысяч человек были зачислены в рамках специальной квоты на бюджетные места в вузах страны. Таким студентам в первоочередном порядке предоставляют места в общежитиях и выплачивают стипендии.

"Считаю необходимым эту работу усилить, поэтому поручил Минобрнауки проработать вопрос расширения квот. В частности, разработать механизмы бесплатной подготовки для поступления в вузы, чтобы подтянуть тех, кто решит получить высшее образование", — приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства.

О 8,5 тысячах зачисленных в рамках квоты Чернышенко говорил в начале сентября. Общее количество первокурсников в этом году оказалось выше 1,2 миллиона человек.

В среду замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев поведал о небольшом снижении среднего балла среди поступивших.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"