Путин заявил об осколках гранат в телах погибших при крушении самолета Пригожина

Президент Владимир Путин назвал результаты экспертизы по делу об авиакатастрофе в небе над Тверской областью, в результате которой погиб предприниматель Евгений Пригожин. Заявление прозвучало 5 октября на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт — результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации", — высказался президент об инциденте.

Путин отметил, что следствие все еще не завершено. При этом он намекнул на на то, что останки погибших следовало проверить на содержание в них запрещенных веществ или алкоголя.

"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась", — посетовал он и заявил об обнаруженных "после известных событий" в компании Пригожина 10 миллиардов рублей наличными и пяти килограммов наркотиков.

"Но, повторяю еще раз, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена", — добавил он.

Самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение 23 августа. Спустя неделю после этого бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. В Кремле расследование его гибели называли "непростым" в ответ на вопросы о том, не затянулись ли следственные действия.

Фото: ЗАКС.Ру