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Новости 13:26

В Кремле прокомментировали ход расследования авиакатастрофы с Пригожиным

фото ЗакС политика В Кремле прокомментировали ход расследования авиакатастрофы с Пригожиным

Расследование крушения бизнес-джета предпринимателя Евгения Пригожина нельзя назвать простым, поэтому давать какие-либо комментарии по нему сейчас было бы преждевременно, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также указал, что в Кремле не считают медленной работу следствия.

"Нет, абсолютно не считают. Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно", — приводит РИА "Новости" слова Пескова, сказанные в ходе брифинга с журналистами. Представитель Кремля отвечал на вопросы о том, не считают ли власти расследование излишне медленным и имеется ли какая-то новая информация об авиакатастрофе.

В конце августа Песков говорил, что международного расследования обстоятельств крушения самолета Пригожина не будет.

Принадлежавший Пригожину Embraer потерпел крушение в небе над Тверской областью 23 августа, в числе пассажиров был и сам владелец самолета. Спустя неделю бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру


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