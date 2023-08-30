Международного расследования авиакатастрофы с Пригожиным не будет, заявил Песков

Российская сторона не намерена проводить международное расследование обстоятельств гибели принадлежавшего бизнесмену Евгению Пригожину самолета Embraer, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одной из рассматриваемых версий произошедшего является "преднамеренное злодеяние".

"Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может", — передает ТАСС высказывание Пескова. Его слова прозвучали в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что бразильская компания, изготовившая самолет, не будет участвовать в расследовании.

Отвечая на вопрос о том, с чем связано подобное решение, Песков сослался на некие "иные обстоятельства" в связи с крушением бизнес-джета. "Очевидно, что существуют, рассматриваются, разные версии, среди которых и версия — вы знаете, о чем идет речь — скажем так, преднамеренного злодеяния и так далее", — заявил он.

Представитель Кремля призвал журналистов дождаться завершения результатов расследования, которое ведет Следственный комитет.

Евгений Пригожин погиб на прошлой неделе в результате авиакатастрофы в Тверской области. Накануне его похоронили в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру