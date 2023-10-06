Кинотеатр в Петербурге снова оштрафовали за показ фильма без прокатного удостоверения

Мировой судья привлекла к административной ответственности ООО "Синема 78" за прокат фильма без соответствующего удостоверения (ч.1 ст.14.58 КоАП РФ), об этом 6 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, 23 июня 2023 года в кинотеатре "Киноград" на Пражской улице показывали фильм "Форсаж 10" без прокатного удостоверения.

Представитель ответчика в суд не явился. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что ранее ООО "Синема 78" привлекали к административной ответственности за прокат фильма "Стражи Галактики. Часть 3" без прокатного удостоверения.

Фото: ЗАКС.Ру