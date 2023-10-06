Тихонова рассказала о кадровой проблеме в петербургской полиции

В Петербурге не хватает полицейских кадров, об этом 6 октября в своем Telegram-канале написала председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия – патриоты – за правду" Надежда Тихонова.

Тихонова ссылается на ответ из ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в котором сообщается, что дефицит кадров в подразделениях полиции города составляет 1 566 человек.

Отмечается, что за 2023 год в Петербурге было уволено 636 человек, а принято на работу в полицию 499. Это, по мнению Тихоновой, создает угрозу для безопасности петербуржцев.

В связи с полученными Тихоновой данными, региональное отделение собирается привлечь к проблеме внимание федерального руководства партии.

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – патриоты – за правду"