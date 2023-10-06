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Новости 18:08

Разлив нефтепродуктов в Неву может быть связан с закрытым заводом в Отрадном

фото ЗакС политика Разлив нефтепродуктов в Неву может быть связан с закрытым заводом в Отрадном

Загрязнение акватории Невы в районе города Отрадное в Ленинградской области может быть связано с ликвидированными мачтопропиточным заводом, об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Ранее стало известно, что в акватории Невы заметили пятна, похожие на бензин. Правоохранители начали проверку по данному факту, а также взяли образцы разлитого материала.

По информации Росприроднадзора, рядом с загрязненной территорией находится ликвидированный мачтопропиточный завод с котельной, работавшей на дизеле.

После закрытия завода были установлены специальные ограждения, однако через время они стали негерметичны, что и привело к разливу.

На данный момент ведомство отправило обращения к хозяину завода, в администрацию Кировского района Ленобласти и в администрацию МО "г. Отрадное" для принятия срочных мер.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО


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