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Новости 13:13

На Чугунной улице подожгли вышку сотовой связи

фото ЗакС политика На Чугунной улице подожгли вышку сотовой связи

В Калининском районе Петербурга подожгли вышку сотовой связи, об этом 7 октября пишет "Фонтанка.ру".

Поджог оборудования произошел на Чугунной улице у Новолитовского сквера. На место приехали специалисты, чтобы понять причину отключения электропитания, и обнаружили сломанный замок щитка и следы поджога.

Прибывшие правоохранители нашли куски ткани со следами горючего вещества и пластиковую бутылку. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в Законодательном собрании иногда обсуждают проблему вышек в городе. Их противники говорят о влиянии 4G на мозги и экспериментах над петербуржцами.

Фото: ЗАКС.Ру


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