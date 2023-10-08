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Новости 13:45

Минстрой оставил на прежнем уровне стоимость квадратного метра жилья в Петербурге

фото ЗакС политика Минстрой оставил на прежнем уровне стоимость квадратного метра жилья в Петербурге

Значение средней стоимости квадратного метра жилья в Петербурге осталось в IV квартале 2023 года на прежнем уровне, сообщила 8 октября "Парламентская газета". По этому показателю Северная столица занимает второе место после Москвы.

Стоимость квадратного метра недвижимости в столице оценили в 165 610 рублей. В Петербурге этот показатель равняется 165 315 рублям, что соответствует показателям III квартала текущего года. Тогда Северная столица возглавляла рейтинг стоимости жилья в стране.

Ранее глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова раскритиковала идею петербургских депутатов предоставлять сиротам жилищные сертификаты. Она указывала, что деньги в этом случае будут рассчитываться на основании приказов Минстроя, что не соответствует реальным рыночным ценам.

Фото: pixabay


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