Тихонова раскритиковала идею предоставления сиротам жилищных сертификатов

Глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова негативно отнеслась к идее предоставлять жилищные сертификаты детям-сиротам. Ранее в среду Заксобрание приняло соответствующий законопроект в первом чтении.

Инициатива предусматривает внесение поправок в Социальный кодекс Петербурга, ее авторами выступили депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Александр Ржаненков (оба — "Единая Россия"). Согласно документу, достигшие возраста 23 лет дети-сироты смогут претендовать на получение жилищных сертификатов на покупку "благоустроенного жилого помещения", в том числе на погашение ранее взятой ипотеки. Размер выплаты будет рассчитываться исходя из средней рыночной стоимости недвижимости для жилья площадью 33 квадратных метра.

Подобная идея встретила непонимание Тихоновой. Политик уточнила, что величина выплаты будет рассчитываться в этом случае из значения стоимости квадратного метра жилья, устанавливаемой приказом Минстроя.

"Эта сумма всегда ниже рыночной. Так, в 2023 году средняя стоимость одного квадратного метра по данным Минстроя — 165 тысяч рублей, по оценкам застройщиков — 202 тысячи рублей. Такой сертификат позволит купить квартиру только за городом", — написала Тихонова в своем Telegram-канале.

Справоросс предположила, что рассмотрение законопроекта о жилищных сертификатах свидетельствует о стремлении Смольного "сокращать расходы и снимать с себя социальную ответственность за детей-сирот". По ее мнению, дети-сироты должны получать непосредственно жилье, а не выплаты на его приобретение.

Ранее Тихонова сообщила о планах жилищного комитета поменять более семи тысяч лифтов в ближайшие годы в Петербурге.

Фото: пресс-служба петербургского отделения СРЗП