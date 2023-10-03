За три года в Петербурге поменяют более семи тысяч лифтов

Петербургские власти намерены заменить свыше семи тысяч лифтов в многоквартирных домах в следующие три года, следует из ответа жилищного комитета на запрос лидера регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежды Тихоновой. Политик опубликовала документ 3 октября в своем Telegram-канале.

Как следует из документа, до 15 февраля 2025 года для исполнения Технического регламента следует отремонтировать около 7 134 лифтов с истекающим сроком службы.

"Краткосрочным планом предусмотрен ремонт 6 099 лифтов до 2025 года. В план на 2025 год дополнительно включат ремонт еще 1 035 лифтов. Тогда все подлежащие замене лифты войдут в программу ремонта. Работы оцениваются в 38,47 миллиарда рублей", — суммировала Тихонова полученную информацию.

В 2022 году в Петербурге отремонтировали 1 464 лифта, потратив на это 6,2 миллиарда рублей. Сейчас в городе насчитывается 120 организаций, обслуживающих лифты в жилых домах. Это на 20 организаций больше, чем в 2021 году.

Ранее Тихонова обратилась в жилком в связи с проблемой износа лифтов. На прошлой неделе 13 посетителей торгового центра на севере Петербурга едва не задохнулись в кабине лифта после остановки.

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