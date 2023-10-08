Автора "Протестного МГУ" доставили в московский изолятор

Автор Tekegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов доставлен в СЗО-5 "Водник" в Москве, сообщили 8 октября его соратники. Ранее он был осужден по статье о распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Мы рады сообщить, что на данный момент Дима находится в Москве!" — говорится в сообщении Telegram-канала "Тюремный МГУ".

В конце месяца столичный суд приступит к рассмотрению апелляции на вынесенный Иванову приговор.

В начале марта суд в Москве приговорил Иванова к 8,5 годам колонии из-за постов о событиях в Буче и Ирпене, а также на Запорожской АЭС.

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