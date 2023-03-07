Автор Telegram-канала "Протестный МГУ" получил 8,5 лет колонии по делу о "фейках" про армию

Автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова приговорили к 8,5 годам колонии по делу о распространении "фейков" о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщает ТАСС. Также ему запрещено на протяжении 4 лет заниматься администрированием сайтов.

Прокуратура ранее запрашивала для Иванова девять лет колонии.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении молодого человека послужили его посты в соцсетях о происходившем на Запорожской АЭС, в городах Буча и Ирпень.

Иванов является студентом факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

В начале июня 2022 года силовики приходили с обысками к родителям молодого человека. Начиная с 3 июня активист содержался в СИЗО.

Процесс запомнился публике среди прочего тем, что судья по делу согласился привлечь к нему в качестве свидетеля обвинения главу МИД Сергея Лаврова.