Гособвинение запросило девять лет колонии автору Telegram-канала "Протестный МГУ"

На заседании Тимирязевского районного суда Москвы прокурор запросила девять лет лишения свободы автору Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрию Иванову, сообщила 1 марта "Медиазона"*. Активиста обвиняют в распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В ходе прений прокурор высказала мнение, что защита Иванова "поднимает на щит конституционное право" на свободу высказываний. Последнее, однако, может быть ограничено, заявила она и сослалась на пример "миллионов других людей", имеющих права на жизнь, защиту и безопасность, "то есть те права, которые после госпереворота в 2014 году попираются в отношении народа Донбасса".

В начале июня 2022 года силовики пришли с обысками к родителям Иванова, позже стало известно, что он подозревается в распространении фейков про армию. Начиная с 3 июня активист содержится в СИЗО, в последний раз ему продлили меру пресечения до начала мая.

*Минюст РФ внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов