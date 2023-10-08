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Новости 16:35

Бастрыкин поручил добиваться ареста обвиняемого в нападении на полицейского в Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил добиваться ареста обвиняемого в нападении на полицейского в Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал ряд поручений по делу об избиении полицейского в Ленинградской области, сообщила 8 октября пресс-служба силового ведомства. Ранее в Приозерском районном суде отказались заключить под стражу обвиняемого  по делу.

Как сообщается, в минувшем июне в отдел полиции был доставлен гражданин за совершение противоправных действий в отношении девушки. Там он применил насилие к правоохранителю.

"В публичном пространстве высказываются опасения в том, что фигурант может скрыться от органов предварительного следствия и иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу", — отметили в СК.

Судья отказался отправлять гражданина под арест. После этого Бастрыкин поручил главе СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину обжаловать перед прокуратурой вынесенное решение и завершить расследование уголовного дела.

Разбирательство по делу ранее было поставлено на контроль в центральном аппарате возглавляемого им ведомства.

В начале недели Бастрыкин поручил доложить о ситуации со зданием ВНИИБ в Петербурге.

Фото: пресс-служба СК


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