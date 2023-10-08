Кабмин выделил полмиллиарда рублей на поддержку создателей новых технологий

Российское правительство дополнительно выделило 500 миллионов рублей на поддержку разработчиков новых технологий и материалов в 2023 году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, рассказала 8 октября пресс-служба кабмина.

Субсидии инноваторам будут предоставляться по линии Минобрнауки и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Деньги планируется переводить центрам Национальной технологической инициативы, созданным при крупнейших вузах России.

Предполагается, что финансовая поддержка позволит стимулировать развитие высокотехнологичных отраслей промышленности.

Ранее стало известно о том, что кабмин с начала октября восстановил топливный демпфер. Мера призвана стабилизировать внутренний рынок в стране.

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