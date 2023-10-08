Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль

Российским туристам следует воздержаться от поездок в Израиль, говорится в опубликованных 8 октября рекомендациях Минэкономразвития. Тем же, кто сейчас находится в этой стране, следует соблюдать осторожность в своих действиях и перемещениях, а также следовать официальным указаниям местных властей.

Часть рекомендаций касается непосредственно туроператоров. В частности, им посоветовали воздержаться от продажи путевок в Израиль вплоть до нормализации там обстановки.

"Приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки", — говорится в перечне рекомендаций. Также компании обязали информировать туристов, включая уже заключивших договоры, о ситуации в стране и порядке изменения или расторжения контрактов.

Региональные органы власти в сфере туризма обязаны в скорейшее время донести рекомендации министерства до путешественников и компаний.

Боевые действия в Израиле продолжаются с субботы, в воскресенье власти этой страны объявили о переводе ее в "состояние войны". Накануне Росавиация ввела ограничения на ночные перелеты в Израиль.

Фото: ЗАКС.Ру