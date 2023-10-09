ФСБ завела дело о госизмене против адвоката Новикова*

ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) в отношении юриста Ильи Новикова*, сообщил 9 октября ТАСС со ссылкой на спецслужбу. Его заподозрили в переходе на сторону противника России.

"Федеральной службой безопасности РФ задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича* к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", — приводит информагентство сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В вину Новикову* поставили вступление в силы теробороны Украины и участие в их деятельности. По версии ФСБ, он "прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".

Новиков* известен в том числе как бывший игрок клуба "Что? Где? Когда?", а также благодаря своей профессиональной деятельности. Он переехал в Киев еще до начала СВО. В середине июня Адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката.

*Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру