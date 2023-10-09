Стоимость топлива снизилась в большинстве регионов России, заявил Новак

Временный запрет на экспорт топлива позволил нормализовать ситуацию на внутреннем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак на оперативном совещании в правительстве. По его словам, снижение цен на бензин и дизель отмечено в 81 регионе страны.

"В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тысячи рублей за тонну по стране, это примерно на 8 %. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации", — цитирует заявление Новака пресс-служба кабмина.

По словам вице-премьера, к настоящему времени стоимость бензина и дизельного топлива снизилась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 16 % и 21 % соответственно. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба провела ряд проверок и возбудила несколько дел против независимых АЗС по признакам завышения цен.

Ранее правительство восстановило топливный демпфер с целью нормализации ситуации на внутреннем рынке.

Фото: ЗАКС.Ру