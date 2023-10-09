В администрацию Шлиссельбурга не пустили прокуратуру

Утром 9 октября вход в здание администрации Шлиссельбурга заблокировали мужчины спортивного телосложения. Как сообщает издание 47news, в острую фазу вошло противостояние сторонников попавшего под уголовное преследование бывшего мэра (главы администрации) Артема Желудова и мундепами, проголосовавшими за прекращение его полномочий.

В понедельник в здание не смогли попасть сотрудница прокуратуры и глава совета депутатов МО "Шлиссельбург" Максим Лашков. Ранее на место событий прибыла полиция. Администрация Кировского района Ленобласти уже охарактеризовала последние события в городском поселении как "захват власти". Представители Желудова с этим не согласны.

Отстраняя подследственного от должности, совет депутатов сослался на его прогулы. Временно исполнять обязанности главы администрации муниципалитета назначили Спартака Чхетию.

Напомним, что Желудова преследуют по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). В конце августа его отправили в СИЗО, но впоследствии выпустили из-под стражи.

Фото: ЗАКС.Ру