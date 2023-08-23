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Новости 18:46

Бывшего главу Шлиссельбурга и Приладожского отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Бывшего главу Шлиссельбурга и Приладожского отправили в СИЗО

Суд в Ленинградской области удовлетворил ходатайство следствия и постановил поместить под стражу бывшего главу поселка Приладожский Артема Желудова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК. Мужчине инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий(п. "в" ч. 3 ст. 286 УК).

Издание 47news уточняет, что под арестом фигурант должен пробыть как минимум до 20 октября.

Бывшему чиновнику инкриминируют эпизод из 2017 года, когда он в отсутствие экспертизы утвердил ввод в эксплуатацию нового дома, построенного с нарушениями. Через некоторое время жилье на Садовой улице (ЖК "Три медведя") было признано аварийным: в нем имелись большие проблемы с системой водоотведения.

После работы в Приладожском Желудов возглавлял администрацию Шлиссельбурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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