Жилком представил проект повышения взносов на капремонт в следующем году

Минимальное значение ежемесячной платы за капитальный ремонт общего имущества в жилых домах вырастет в Северной столице в 2024 году приблизительно на 5 %, сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на проект постановления жилищного комитета. Документ опубликован на сайте администрации города для общественного обсуждения.

Стоимость капремонта для домов без лифта окажется ниже, чем для зданий с лифтами. Наименьшее значение взносов за капремонт (12,49 рублей за квадратный метр) предусмотрено для кирпичных домов 1970-1980 годов постройки. Больше всего предстоит платить обитателям дореволюционных зданий и современных построек с наружными многослойными конструкциями. При наличии в зданиях лифтов на квадратный метр площади с них будут требовать по 13,63 рубля.

Сейчас величина взносов за капремонт колеблется от 11 рублей до 12,99 рубля за квадратный метр в зависимости от категории здания. Месяцем ранее глава жилкома Олег Зотов говорил, что догнать программу капремонта без бюджетного финансирования позволило бы трехкратное увеличение взносов, однако подобное решение оказалось бы неприемлемым для петербуржцев.

Фото: ЗАКС.Ру